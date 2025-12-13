Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Άνταμ Τσέριν υπήρξε στον Παναθηναϊκό, πριν το παιχνίδι με τον Βόλο, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 14η αγωνιστική της Super League.

Ο διεθνής Σλοβένος μέσος, ταλαιπωρείται από ίωση, δεν προπονήθηκε στο Κορωπί το απόγευμα του Σαββάτου (13/12), κι έτσι έμεινε εκτός αποστολής.

Αντίθετα ο Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος δεν έπαιξε στο ματς με την Πλζεν (είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας) και μετά το ματς με τη θεσσαλική ομάδα θα αναχωρήσει για να ενταχθεί στο καμπ της Εθνικής Νιγηρίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Κάτι που ισχύει και για τον Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος έχει κληθεί αντίστοιχα στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού και θα φύγει μετά το παιχνίδι με τον Βόλο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική, ακολούθησε εξάσκηση στις στατικές φάσεις και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες (που θα απουσιάσουν από άλλο ένα ματς), ενώ θεραπεία κι ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την 23μελή αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτήν βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας και Πάντοβιτς.

Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς είναι τιμωρημένος, καθώς αποβλήθηκε στον αγώνα με την ΑΕΛ και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.