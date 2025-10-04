Δεν… μάσησε τα λόγια του ο Εργκίν Αταμάν, μετά την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι με τέτοιες εμφανίσεις η ομάδα του θα είναι δύσκολο να μπει ακόμη και στα πλέι οφ της Euroleague.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τούρκος κόουτς στο flash interview:

«Έπαιξε καλύτερα η Μπαρτσελόνα και συγχαρητήρια για τη νίκη. Όσοι είδαν το παιχνίδι σήμερα είδαν ότι δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα στη διοργάνωση.

Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε και με αυτό το μπάσκετ που παίξαμε, θα είναι δύσκολο, όχι να μπούμε στο Final Four, αλλά να μπούμε στα πλέι οφ. Παίζουμε το χειρότερο μπάσκετ στα τελευταία δύο χρόνια».