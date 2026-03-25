Ολοκληρώθηκε η σημερινή (25/3) προπόνηση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, εν όψει της έναρξης των Play-Offs που βρίσκει τους πράσινους να κάνουν πρεμιέρα απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (4/4).

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψαν στο γήπεδο όπου τους περίμενε προπόνηση ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου. Ο Ισπανός προπονητής, αποφάσισε να επικεντρωθεί σε ασκήσεις στο γυμναστήριο, ενώ προς το τέλος της προπόνησης οι ποδοσφαιριστές έκαναν και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας σε περιορισμένο χώρο.

