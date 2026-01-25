Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο Περιστέρι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον Ατρόμητο, για την 18η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι», μετά το… εφιαλτικό 4-0 από την ΑΕΚ και την ισοπαλία 1-1 από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, με την οποία εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην ενδιάμεση φάση του Europa League, φιλοδοξούν να επιστρέψουν στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στο «αστέρι».

Από τη μεριά της η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ πήρε διπλό σπουδαίας σημασίας στο Πανθεσσαλικό (0-3) και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νιώθει σίγουρη.

Σε έξι αλλαγές προχώρησε ο Μπενίτεθ στην ενδεκάδα του τριφυλλιού, ξεκινώντας βασικό για πρώτη φορά τον Μπόκο.

Ο Ισπανός παρέταξε την ομάδα του σε 4-4-2, με τον Λαφόν να διατηρείται κάτω από τα γκολπόστ.

Στο κέντρο της άμυνας ξεκίνησαν οι Ίγνκασον και Τουμπά, ενώ στα δύο άκρα ο Κώτσιρας, ο οποίος πήρε τη θέση του απόντα Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος.

Έκπληξη είχαμε και στην μεσαία γραμμή με τον Τσιριβέγια να μένει στον πάγκο και τους Σιώπη και Μπακασέτα να είναι οι δύο μέσοι (πάλι «οκτάρι» ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, όπως και στη Βουδαπέστη).

Στα πλάγια ξεκίνησε ο νεαρός Μπόκος και αριστερά ο Ζαρουρί, με τον Τεττεη να αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το τριφύλλι.

O Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι στο 11ο λεπτό, όταν ο Λαφόν ανέτρεψε στην περιοχή τον Μπάκου.

Πάντως ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού διόρθωσε το λάθος του καθώς έπεσε σωστά και απέκρουσε την εκτέλεση του Μίχορλ στο 13′, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0

Γκολ:

Κίτρινες: Λαφόν (Παναθηναϊκός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Ατρόμητος (4-2-3-1): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου και Τσαντίλας.

Παναθηναϊκός (4-4-2): Λαφόν, Κώτσιρας, Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Πάντοβιτς, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί, Τεττέη.

Διαιτητής: Βεργέτης Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος 4ος: Γιουματζίδης VAR: Κατσικογιάννης AVAR: Φωτιάς