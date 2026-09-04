Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ τέθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση την Παρασκευή (4/9) το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο διεθνής Μαροκινός μέσος ακολούθησε όλο το πρόγραμμα, δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση κι όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται στην αποστολή του κυριακάτικου (6/9, 21:30) μεγάλου αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της Super League..

Οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου για το Κύπελλο έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.