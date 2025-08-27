Ο εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας, εκπροσώπησε τους παίκτες στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τη δεύτερη «μάχη» με τη Σαμσουνσπόρ (28/8, 20:00, COSMOTE SPORT 3 HD) για τα play off του Europa League.

Ο Έλληνας άσος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την επιστροφή του στην Τουρκία, για το μικρό προβάδισμα που έχει ο Παναθηναϊκός αλλά και για την πολιτική διάσταση που θέλησε να δώσει ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ στο ζευγάρι.

Αναλυτικά όσα είπε:

-Για την επιστροφή του στην Τουρκία, την θερμή υποδοχή που είχε και το πως εξέλαβε όλη αυτή την αγάπη και για το αγωνιστικό προφίλ που θα πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός:

«Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφεις σε μέρη που έχεις αγωνιστεί, πέρασα 4,5 πολύ ωραία χρόνια στην Τουρκία. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Για την ατμόσφαιρα, γνωρίζουμε ότι όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Τουρκία, ο κόσμος δίνει βροντερό παρών. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι γι’ αυτούς και περιμένουμε εκπληκτική ατμόσφαιρα από το πρώτο λεπτό. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, έχουμε αναλύσει με τον προπονητή τα λάθη και τα σωστά μας από την πρώτη αναμέτρηση και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την πρόκριση στο League Phase του Europa League».

-Για το μικρό προβάδισμα που έχει ο Παναθηναϊκός κι αν πρέπει να το διαχειριστεί ή να μπει με στόχο την νίκη:

«Ως ποδοσφαιριστής δεν έχει την απόλυτη γνώμη για αυτή την ερώτηση. Ο υπεύθυνος για την στρατηγική του παιχνιδιού είναι ο προπονητής, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Αν δεν είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και έτοιμοι από το πρώτο λεπτό σε τέτοια παιχνίδια, μπορούν να μην πάνε τα πράγματα όπως τα θέλεις, όμως εμείς είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να μπούμε στο League Phase».

-Για το πολύ επιθετικό δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού στο προηγούμενο παιχνίδι, που είχε 2 δοκάρια και 2 γκολ, αν μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς ενόψει της συνέχειας:

«Η αποτελεσματικότητα είναι το θέμα μας. Δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην έχουμε δημιουργήσει ευκαιρίες, ή στο επιθετικό κομμάτι να υπάρχει κόλλημα στην ανάπτυξη και στο να τελειώνουμε φάσεις. Στα επίσημα παιχνίδια, εκτός ίσως από τον επαναληπτικό με την Σαχτάρ, δημιουργήσαμε κλασικές ευκαιρίες. Και με την Σαμσουνσπόρ είχαμε ευκαιρίες, παρότι δεχθήκαμε πρώτοι γκολ. Ελέγχουμε τα παιχνίδια. Το δουλεύουμε στις προπονήσεις για να βρούμε πιο εύκολα το γκολ, θεωρώ ότι και αύριο θα είναι ένα παιχνίδι που θα δημιουργήσουμε φάσεις κι ελπίζω να έχουμε την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται».

-Για το γεγονός ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που «έχει το γκολ», για το αν έχει έξτρα ώθηση επειδή έρχεται σε ένα «γνώριμο περιβάλλον» κι αν περιμένει ένα διαφορετικό πρόσωπο από την Σαμσουνσπόρ, λόγω ότι παίζει στην έδρα της:

«Ελπίζω να είναι αυτό το παιχνίδι που θα σκοράρω, είναι κάτι που το αναζητώ και το έχω στο παιχνίδι μου. Έχω πολύ καλές μνήμες από την Τουρκία και θέλω να σκοράρω στην επιστροφή μου, δουλεύω πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι το γκολ δεν θα αργήσει να έρθει. Θεωρώ ότι ίσως βγουν πιο ψηλά να πρεσάρουν, να πάρουν κάποιο ρίσκο λόγω έδρας. Εκεί εμείς, θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις, να παίξουμε έξυπνα. Δεν έχω παίξει ποτέ εδώ συγκεκριμένα, αλλά ξέρω ότι έχουν μια «καυτή έδρα». Εμείς είμαστε μια έμπειρη ομάδα, μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις και ξέρουμε ακριβώς τι διακυβεύεται σε αυτό το παιχνίδι».

-Για την πολιτική διάσταση που θέλησε να δώσει ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ κι αν το ποδόσφαιρο «ενώνει»:

«Δεν χρειάζεται να τα μπλέκουμε αυτά τα δύο πράγματα. Η πιο τρανή απόδειξη είναι τα 4,5 χρόνια που ήμουν στην Τουρκία. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που ενώνει, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Τουρκία, ο κόσμος με αγκάλιασε κι εγώ τους αποδέχθηκα, παρά την διαφορετική θρησκεία, ή την όποια διαφορά στην ιδεολογία. Αυτές οι δηλώσεις, αυτά τα πανό δεν έχουν θέση στα γήπεδα. Το ποδόσφαιρο ενώνει, ο κόσμος το αγαπάει κι έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Μακριά το μίσος από το ποδόσφαιρο. Όπως υπήρξε αμοιβαίος σεβασμός στην Ελλάδα, να υπάρξει και αύριο. Αλλιώς πιθανότατα θα υπάρξουν οι αντίστοιχες ποινές. Ανεξαρτήτως αντιπάλου, χώρας, κουλτούρας, το ποδόσφαιρο ενώνει».