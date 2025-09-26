Μετά το φινάλε του νικηφόρου (4-1) αγώνα του Παναθηναϊκού επί της Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League ο αρχηγός των «πράσινων», Τάσος Μπακασέτας, έκανε δηλώσεις, στις οποίες στάθηκε στο πόσο έχει βοηθήσει την ομάδα ο Χρήστος Κόντης και το προπονητικό του επιτελείο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τάσου Μπακασέτα

Για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα: «Και στον προηγούμενο αγώνα κάναμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά έτυχε να ισοφαριστούμε τα τελευταία λεπτά, όμως απόψε (σ.σ χθες) θεωρώ ότι δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο ότι είμαστε καλή ομάδα. Είχαμε πάρα πολύ καλά διαστήματα στο παιχνίδι μας. Φυσικά σε αυτό το επίπεδο είναι λογικά να είσαι κάποιες φορές λίγο πιο χαμηλά, αλλά νομίζω ότι διαχειριστήκαμε καθ΄όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού την κατάσταση σε κάθε λεπτό.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αξίζουν βέβαια και πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή, γιατί αν και είναι λίγες ημέρες μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά τη βελτίωση της ομάδας και πώς θα πρέπει να είμαστε μέσα στο γήπεδο, τις θέσεις μας και το πώς θα αντιμετωπίζουμε τον κάθε αντίπαλο. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια και οφείλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτά».

Για τον Χρήστο Κόντη και πόσο τους έχει βοηθήσει στον τομέα της ψυχολογίας και της προετοιμασίας των αγώνων: «Γίνεται μία πολύ καλή δουλειά. Εντάξει εγώ είχα συνεργαστεί ξανά μαζί του, για λίγο όμως, αλλά με την εμπειρία που έχω και τους προπονητές που έχω αλλάξει, μπορώ θεωρώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα προπονητικό επιτελείο που τους αρέσει αυτό που κάνουν, θέλουν να βελτιώνονται συνεχώς και προσπαθούν μέσα από την ομάδα να βγάζουν τον καλύτερο εαυτό στον κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλέον στο ποδόσφαιρο. Μπορείτε να δείτε πόσο διαβασμένοι ήμασταν και στα μαρκαρίσματα και στο όταν η ομάδα έχει την μπάλα. Να σκεφτούμε μόνο ότι έχουν περάσει λίγες ημέρες από όταν ήρθαν και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης».