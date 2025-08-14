Την ώρα που άπαντες στον Παναθηναϊκό έχουν στρέψει την προσοχή τους στον αποψινό (21:00, Cosmote Sport 2) αγώνα ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, που θα διεξαχθεί στην Κρακοβία, συνεχίζονται τα δημοσιεύματα γύρω από το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το BBC, για την απόκτηση του αρχηγού των «πρασίνων» ενδιαφέρον έχει δείξει η Λιντς.

Όπως επισημαίνεται στο εν λόγω ρεπορτάζ οι νεοφώτιστοι στην Premier League θέλουν να δυναμώσουν κι άλλο τη γραμμή κρούσης τους, μετά την απόκτηση του Κάλβερτ-Λιούις και ο φορ του Παναθηναϊκού είναι μέσα στις επιλογές του Ντάνιελ Φαρκ.

Μάλιστα στο δημοσίευμα του ΒΒC, τονίζεται ότι πέρυσι ενδιαφέρθηκε γι’ αυτόν η Ίπσουιτς, όπως και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ πααράλληλα, αναφέρεται ότι με το «τριφύλλι »μετρά 48 γκολ σε 168 συμμετοχές, ενώ έχει 6 γκολ σε 17 εμφανίσεις με την Εθνική Ελλάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι o Ιωάννης Αλαφούζος, με αφορμή το ενδιαφέρον της Φιορεντίνα, είχε ξεκαθαρίσει μιλώντας σε ιταλικό Μέσο ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον αρχηγό της για λιγότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Ιταλοί δεν βγάζουν από το… παιχνίδι την Φιορεντίνα

«Η Φιορεντίνα συνεχίζει την αναζήτηση επιθετικού. Πρόσφατες επαφές με τη Ρούμπιν Καζάν για τον Μίρλιντ Ντάκου έχουν επιβεβαιωθεί από τη ρωσική ομάδα. Κοστίζει πολύ λιγότερα από τον Φώτη Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού και τον Ρομπέρτο Πίκολι της Κάλιαρι», αναφέρει η ιστοσελίδα tuttomercato, ενώ η Corriere dello sport σημειώνει:

«Ρομπέρτο Πίκολι και Φώτη Ιωαννίδης είναι οι στόχοι που στοχεύει η διοίκηση των Βιόλα εδώ και μερικές εβδομάδες. Το κύριο ζήτημα είναι το κόστος, αλλά οι τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά.

Η Κάλιαρι δεν υποχωρεί από το αρχικό του αίτημα των 25-30 εκατομμυρίων ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιωαννίδη, του οποίου η αξία είναι η ίδια.

Υπερβολικά πολλά για τον Πίκολι, υπερβολικά πολλά για τον Ιωαννίδη, αλλά η Φιορεντίνα συνεχίζει να εργάζεται για να καταλάβει εάν και πώς να μειώσει τις απαιτήσεις των δύο συλλόγων. Ωστόσο, όλα αυτά δεν θα είναι δυνατά χωρίς την πώληση του Μπελτράν».