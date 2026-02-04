Αχρείαστο χαρακτήρισε ο Ράφα Μπενίτεθ το πέναλτι, στο οποίο υπέπεσε ο Καλάμπρια και ήταν αυτό που έκρινε τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του στο πρώτο μέρος, επισήμανε ότι οι παίκτες του βελτιώθηκαν στην επανάληψη, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η φάση στο 66ο λεπτό άλλαξε τα πάντα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός:

Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: «Στο α’ ημίχρονο ο αντίπαλος είχε περισσότερες ευκαιρίες από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη τα οποία θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Στο β’ ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλύτερα και καταφέραμε και είχαμε έλεγχο, έγινε ένα πέναλτι, δεν μπορώ να πιστέψω πως έγινε αυτό το πέναλτι κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.

Όπως φάνηκε στο α’ ημίχρονο ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος από εμάς, θέλησα να βάλω και δεύτερο επιθετικό ώστε ο Τεττέη να παλεύει για τις πρώτες μπάλες και τον Σφιντέρσκι από κοντά να παίρνει τις δεύτερες έτσι ώστε να γίνουμε κι εμείς πιο επικίνδυνοι. Στο β’ ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, πιο επικίνδυνοι σε σχέση με το πρώτο αλλά ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα».

Για τη ρεβάνς στην Τούμπα: «Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε στην Τούμπα για να προκριθούμε».