Άλμα πρόκρισης έκανε το βράδυ της Πέμπτης ο Παναθηναϊκός, κάμπτοντας την αντίσταση της Στουρμ Γκρατς με 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV, τόνισε ότι η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα στο αποψινό ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη νίκη, απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα που ξέραμε ότι έχει κατοχή μπάλας και κυκλοφορία.

Από την δική μας πλευρά δείξαμε χαρακτήρα, καλή νοοτροπία και αυτό φάνηκε τη στιγμή που το παιχνίδι ήταν δύσκολο. Ωστόσο καταφέραμε να επικρατήσουμε και ειδικά με αυτόν τον τρόπο.

Τακτικά η ομάδα ανταποκρίθηκε σωστά στην αλλαγή συστήματος που κάναμε.

Είχαμε έναν καθαρόαιμο αμυντικό χαφ. Είχαμε ζητήματα με τον Τσιριβέγια και για αυτό παίξαμε με τριάδα.

Έχουμε 9 βαθμούς, σίγουρα κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και θέλουμε να συνεχίσουμε με νίκες στην Ευρώπη».