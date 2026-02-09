Ο Ράφα Μπενίτεθ, στις δηλώσεις του μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» συνεχάρη τους παίκτες του για την προσπάθειά τους στο ντέρμπι, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι αυτό το αποτέλεσμα θα δώσει στη ομάδα του μεγάλη ώθηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι το πρώτο πράγμα θα έπρεπε να έχουμε συνοχή, να ήταν συμπαγείς οι γραμμές μας και καλή αμυντική λειτουργία όπως και είχαμε.

Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, θα μπορούσαμε να ήμασταν περισσότερο επικίνδυνοι. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Είναι ένα σημάδι που πρέπει να μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες μας. Είναι μια τεράστια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση όσον φορά τη βαθμολογική μας κατάταξη.

Είναι μια ώθηση, προς όλους, τους φιλάθλους, τον οργανισμού, τους παίκτες να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ».