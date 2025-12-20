Την άποψη ότι, στην καλή του ημέρα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε ομάδα, εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ, σε δηλώσεις του στη NOVA εν όψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (21/12, 19:30, Novasports Prime), για την 15η αγωνιστική της Super League.

Ο Ισπανός προπονητής έπλεξε το εγκώμιο του «Δικεφάλου του βορρά», ενώ αναφέρθηκε και στην επιλογή του rotation, για την οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι «μπορείς να εμπιστευτείς περισσότερους παίκτες και αυτό είναι πάντα θετικό».

Τέλος, μίλησε για τις απουσίες παικτών, λόγω υποχρεώσεων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (Ντέσερς, Λαφόν) κι εξέφρασε την ανησυχία του για τα προβλήματα τραυματισμών στη «γραμμή κρούσης» του «τριφυλλιού», με τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να αποχωρούν τραυματίες από τον αγώνα Κυπέλλου της περασμένης Τετάρτης με την Καβάλα. Πάντως, ο 65χρονος τεχνικός δήλωσε αισιόδοξος ότι ίσως κάποιος εξ αυτών να τεθεί τελικά στη διάθεσή του.

Ο Μπενίτεθ μίλησε αναλυτικά:

– Για το αν γνωρίζει τον ΠΑΟΚ ως αντίπαλο: «Είναι αλήθεια, τους γνωρίζουμε λίγο καλύτερα, επειδή έχουμε παίξει εναντίον τους και τα πήγαμε πολύ καλά. Πιστεύω λοιπόν πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και τώρα ξέρουμε πως θα είναι δύσκολο, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι, αν έχουμε μία καλή μέρα, μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε».

– Για τη δυναμική του ΠΑΟΚ: «Για να είμαστε δίκαιοι πάντα σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, αλλά σε αυτή την περίπτωση, μιλάμε για μία από τις ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα. Ξέρουμε ότι έχουν καλούς επιθετικούς, καλή αντεπίθεση, είναι καλοί παίκτες και έχουν καλή πίεση. Θα παίξουμε λοιπόν εναντίον μίας καλής ομάδας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τα πάντα. Δεν πρέπει να προσέξουμε μόνο ένα πράγμα. Είναι περίπλοκο, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε».

– Για τους τραυματισμούς: «Έχουμε κάποια θέματα με παίκτες που θα πάνε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και επίσης με τραυματισμούς σε συγκεκριμένες θέσεις, γιατί βελτιωνόμασταν με τους τραυματισμούς. Αλλά στο τελευταίο παιχνίδι είχαμε κάποια προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς, έχουμε ακόμη μερικές μέρες για να δούμε αν μπορούμε να ανακτήσουμε κάποιον από αυτούς. Αλλά αυτή τη στιγμή ανησυχώ γι’ αυτό. Ναι, ανησυχώ, πρέπει να ανησυχείς, αλλά εξακολουθώ να είμαι σίγουρος ότι ίσως κάποιος θα είναι διαθέσιμος και, αν όχι, πρέπει να βρούμε λύση».

– Για το rotation: «Πάντα έχω τη αίσθηση ότι, αν θες να αγωνιστείς σε τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλο το ρόστερ. Αυτό κάναμε την άλλη μέρα και δεν ήταν οι καλύτερες, αλλά κερδίσαμε με πολλούς διαφορετικούς παίκτες. Αυτό σημαίνει πως το ρόστερ είναι πιο δυνατό, επειδή έχεις παίκτες που δεν ήταν διαθέσιμοι και τότε οι οπαδοί μπορούσαν να δουν την αγορά, να δουν παίκτες να παλεύουν για μία θέση. Αυτό είναι αρκετά θετικό και σου επιτρέπει να σκεφτείς τα επόμενα παιχνίδια με περισσότερες επιλογές. Τουλάχιστον αυτό που λένε είναι πως μπορείς να εμπιστευτείς περισσότερους παίκτες και αυτό είναι πάντα θετικό».