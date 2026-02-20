Την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας του, ειδικά στο β’ ημίχρονο, εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά την ισοπαλία 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν, στο πρώτο ματς των δύο ομάδων, για τα πλέι οφ του Europa League, που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.

Μάλιστα ο Ισπανός τεχνικός επισήμανε ότι αν οι παίκτες του παίξουν στην Τσεχία, όπως στο δεύτερο μέρος του αποψινού αγώνα τότε θα είναι αυτοί που θα πάρουν την πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης.

«Νομίζω είναι ξεκάθαρο πως οι παίκτες μου μετά το 0-1 έβγαλαν την αντίδραση που έπρεπε και ήμασταν κοντά στο τρίτο γκολ. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και δεν μπορείς να το αλλάξεις.

Στην Τσεχία πάμε για να πάρουμε πρόκριση. Αν παίξουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε πιθανότητες, είναι καλή ομάδα αλλά η απόδοση μας όπως είπα στο δεύτερο ημίχρονο, μας γεμίζει αισιοδοξία ότι θα περάσουμε.Αν συνεχίσουμε όπως σήμερα, μπορούμε να παίξουμε εναντίον κάθε ομάδας.

Είμαι ικανοποιημένος, κάνουμε ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε το πρότζεκτ», ανέφερε αρχικά ο Μπενίτεθ.

Αναφερόμενος στη συνέχεια για τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ του τριφυλλιού, είπε: «Τα πήγε πολύ καλά και σήμερα. Ξέραμε τα χαρακτήρα και την δυναμική του, ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι».