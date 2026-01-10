Στη δυναμική που προσδίδουν στον Παναθηναϊκό οι τέσσερις πρώτες «χειμερινές» μεταγραφικές κινήσεις, και στο πόσο θα μπορέσουν να αλλάξουν την «ταχύτητα» στο παιχνίδι των «πράσινων», στάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ στην καθιερωμένη πριν από τους αγώνες συνέντευξή του στην Cosmote TV.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» μίλησε στο περιθώριο του pregame του αγώνα της Κυριακής (11/1, 21:00) με τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για τη 16η αγωνιστική της Super League, ανέλυσε τα δεδομένα του αγώνα με τα «λιοντάρια» και στάθηκε στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που φέρνουν τα νέα αποκτήματα του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στο συνδρομητικό κανάλι:

-Ήταν δημιουργική για εσάς η περίοδος της διακοπής του πρωταθλήματος; Από την άποψη πως από τη μια κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν από τους συνεχόμενους αγώνες και από την άλλη δουλέψατε μαζί τους σε κάποιους τομείς, χωρίς τη διαδικασία αγώνων…

«Τo βασικό στοιχείο είναι πως φέρνουμε στην ομάδα κάποιους νέους παίκτες. Τον Τσάβες που είναι τερματοφύλακας, τον Παντελίδη, τον Κοντούρη και τον Τεττέη. Ποδοσφαιριστές που ήρθαν με πάθος, με ενέργεια, με “φρέσκα πόδια” για την ομάδα, κάτι που είναι θετικό. Την ίδια στιγμή, απομακρύνθηκαν παίκτες όπως ο Τετέ για τον οποίο είχαμε καλή πρόταση και έφυγε, ο Μπρέγκου τον οποίο “ανταλλάξαμε” με τον Κοντούρη, έφυγε ο Μαξ και συνεχίζουμε να δουλεύουμε σχετικά με αυτούς που θα έρθουν και αυτούς που θα φύγουν. Οπότε η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική και όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο αυτή τη στιγμή. Οι παίκτες προπονήθηκαν καλά και η ενεργοποίηση που συνέβη με την έλευση των νέων ποδοσφαιριστών, ανέβασε το συναγωνισμό μέσα στην ομάδα, κάτι μου μόνο καλό μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμα».

-Μιας και μιλήσατε για τους παίκτες που ήρθαν, νομίζω πως το βασικό στοιχείο των περισσότερων από αυτών είναι η ταχύτητα. Είχατε διαγνώσει πως ήταν κάτι το οποίο έλειπε το προηγούμενο διάστημα; Σ’ αυτή την κατεύθυνση, όσον αφορά την ταχύτητα και την ικανότητα, θα πορευτείτε και για τις επόμενες μεταγραφές;

«Ναι, ουσιαστικά μάθαμε τους παίκτες μας λίγο καλύτερα, αναλύσαμε κάθε ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια ψάχναμε για προφίλ ποδοσφαιριστών, εάν ήταν πιθανό να είχαν και ταχύτητα, διότι θα ήταν πολύ βοηθητικό. Όμως δεν μπορείς να βρεις ταχύτητα σε όλες τις θέσεις, γιατί οι παίκτες με ταχύτητα και ποιότητα γνωρίζουμε πως είναι αρκετά ακριβοί και πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Αυτό είναι ένα απ’ τα καλά πράγματα που φέρνουν οι νέοι παίκτες, διαθέτουν ταχύτητα και θα μας βοηθήσει από την άποψη ότι θα μπορούμε να αγωνιστούμε με έναν διαφορετικό τρόπο ή να μπορέσουμε να περάσουμε επίσης μια διαφορετική ιδέα».

-Αντιμετωπίζετε στο πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς την κατά τεκμήριο χειρότερη βαθμολογικά ομάδα της κατηγορίας. Σ’ ένα παιχνίδι που θα έχετε αρκετές απουσίες λόγω τιμωριών, τραυματισμών και διάφορων άλλων λόγων, αλλά θα έχετε στη διάθεσή σας και ποδοσφαιριστές που γυρίζουν μετά από μακρά απουσία. Πώς περιμένετε αυτή την αναμέτρηση;

«Από τότε που ήρθα εδώ, δεν έχω συναντήσει εύκολα παιχνίδια. Μπορεί να βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά έχουν κάποιους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Νομίζω όμως πως προπονηθήκαμε με την αίσθηση πως πρέπει να αποδώσουμε πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα αν μπορούμε στο πρωτάθλημα. Είμαι χαρούμενος με την ένταση… Καμιά φορά αν χάνεις παιχνίδια ο κόσμος μιλάει για την ένταση.

Η ένταση μας είναι καλή, οπότε θα πρέπει να βρούμε τα χαρακτηριστικά των παικτών μας και τον τρόπο που θέλουμε να προσεγγίσουμε. Είμαστε πεπεισμένοι πως θα πρέπει να συνεχίζουμε να πιέζουμε. Σήμερα (σ.σ. Παρασκευή 9/1), η προπόνηση ήταν καλή, με μεγάλο κίνητρο, οπότε νομίζω ότι είμαστε πνευματικά έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να το κερδίσουμε».