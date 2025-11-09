Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβληθεί με 2-1 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει ότι κλειδί για τη νίκη της ομάδας του ήταν η εξαιρετική εικόνα που είχαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο flash interview της Cosmote TV:

Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Κάθε αγώνα τον αναλύεις με τις συνθήκες που υπάρχουν. Είχαμε ένα δύσκολο ματς στην Ευρώπη και ταξίδι. Είχαμε τραυματίες, ειδικά στην επίθεση. Στο πρώτο ημίχρονο τα πήγαμε εξαιρετικά. Μπήκαμε δυνατά, είχαμε ένταση, πιέσαμε. Ήμασταν επικίνδυνοι, σημειώσαμε δύο γκολ και δεν αφήσαμε τον αντίπαλο ν’ απειλήσει».

Για τα προβλήματα στο ρόστερ με τους τραυματισμούς: «Είμαι ικανοποιημένος και είναι θετικό για την ομάδα. Πάντα παίζεις με αυτούς που έχεις. Είχαμε δεξί μπακ τον Γεντβάι. Οι παίκτες προσπάθησαν να δώσουν το 100%. Αυτό ζητάω πάντα από τους παίκτες. Οι ποδοσφαιριστές μου ανταποκρίθηκαν καλά. Όσο περισσότεροι παίκτες μπαίνουν στην εξίσωση, τόσο αυξάνεται ο συναγωνισμός».