Με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απόψε (22:00, ANT1, Cosmote Sport 3) κόντρα στη Ρόμα, όπως τόνισε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Μολονότι αναγνώρισε τη δυσκολία του αποψινού αγώνα στο ΟΑΚΑ, που γίνεται ακόμη δυσκολότερος, λόγω των πολλών απουσιών που έχουν οι «πράσινοι», ο Ισπανός επισήμανε ότι η ομάδα του θα παλέψει απέναντι στους «τζιαλορόσι», τους οποίους χαρακτήρισε μία πολύ καλή ομάδα με έναν αξιόλογο προπονητή.

Αναλυτικά το μήνυμά του στο MatchDay Mag:

«Έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο αγώνα. Η Ρόμα είναι μία καλή ομάδα, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και διαθέτει έναν πολύ έμπειρο και καλό προπονητή.

Ξέρουμε πως είναι μία πάρα πολύ καλά δομημένη ομάδα, με φυσικά προσόντα, που παίζει πολύ στο ένας εναντίον ενός. Είναι δυνατοί στις στατικές φάσεις, παίζουν με πολύ μεγάλη ένταση και είναι πολύ δυνατοί στις αντεπιθέσεις. Ξέρω καλά πώς παίζουν.

Έχω αντιμετωπίσει και τον Γκασπερίνι και γνωρίζω τον τρόπο και το στυλ παιχνιδιού του. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να καταρτίσουμε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Ξέρουμε ότι αν κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι μας με σωστό τρόπο, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Αν όμως τα κάνουμε με λανθασμένο τρόπο, μπορούν να μας τιμωρήσουν».