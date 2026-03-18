Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στην Μπέτις, όμως η «προίκα» που κουβαλάει ο Ράφα Μπενίτεθ κάνει τη συγκεκριμένη πρόκληση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Ο Ισπανός τεχνικός έχει δημιουργήσει μια μοναδική παράδοση απέναντι στην ομάδα της Σεβίλλης, με απολογισμό που προκαλεί σεβασμό: στις τελευταίες 11 συναντήσεις του μαζί της μετρά 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα.

Το ιστορικό του σερί ξεκινά από τη Β’ ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 1993-94 και περιλαμβάνει αναμετρήσεις με οκτώ διαφορετικές ομάδες, από τη Βαγιαδολίδ και την Εξτρεμαδούρα έως την Λίβερπουλ και σήμερα τον Παναθηναϊκό.

