Aπόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην ευρεία νίκη (4-1) επί του ΟΦΗ εμφανίστηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά το τέλος του αγώνα στη Λεωφόρο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μπενίτεθ #Παναθηναϊκός