Το τείχος της Βικτόρια Πλζεν των 10 παικτών αποδείχθηκε απροσπέλαστο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κόλλησε στο μηδέν απέναντι στους Τσέχους στο ΟΑΚΑ.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην έλλειψη αποτελεσματικότητας που επέδειξε το τριφύλλι στο αποψινό ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Είχαμε πολλή κατοχή, πολλά σουτ, πολλές σέντρες, αλλά δεν βρήκαμε το γκολ, καθώς δεν είχαμε ευστοχία στην τελική προσπάθεια, που είναι κομβική στο ποδόσφαιρο.

Έπρεπε να είμαστε πιο ακριβείς, κάναμε αρκετά πράγματα καλά, προσπαθήσαμε αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε το γκολ. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία για να είμαστε κοντά στην οκτάδα, αλλά ταυτόχρονα κάναμε αυτό που έπρεπε.

Δεν μπορώ να πω στους παίκτες μου ότι έκαναν τα πράγματα λάθος, καθώς η ομάδα ήταν κυριαρχική, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Είχαμε 20 τελικές, 36 σέντρες, οι παίκτες πραγματικά προσπάθησαν. Ίσως μας έλειψε η ποιότητα στην τελική προσπάθεια που θα μας έφερνε πιο κοντά στο γκολ».