Την απόλυτη ικανοποίησή του για τον χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο ματς με τη Μάλμε εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί των Σουηδών, χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντικό το «τρίποντο» που κατέκτησε απόψε το «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός:

Για το παιχνίδι με τη Μάλμε: «Ξέραμε ότι θα ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, για αυτό και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω στους ποδοσφαιριστές μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Είχαμε πει και χθες ότι αυτό που θέλουμε είναι προσπάθεια. Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Είδαμε ότι, ακόμη και στο τέλος, όταν μας πίεσαν για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, η ομάδα αντέδρασε πολύ καλά και είχε εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Οπότε, συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές -είναι μία νίκη που θα μας δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».

Για το τι τον ικανοποίησε από την επίδοση της ομάδας: «Η αντίδραση που δείξαμε σε σχέση με το τελευταίο, ανεπιτυχές αποτέλεσμα που είχαμε, όπως και ο χαρακτήρας που επιδείξαμε σε όλες τις στιγμές του παιχνιδιού απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος είχε και αυτός τις στιγμές του. Είχαμε κι εμείς τις δικές μας, κυρίως με το πέναλτι και το δοκάρι. Προσπαθήσαμε να βρούμε χώρους για να επιτεθούμε, είχαμε κάποιους διαδρόμους και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Σε γενικές γραμμές τα πήγαμε πολύ καλά, για αυτό και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος».

Για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στην Ευρώπη: «Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είμαι χαρούμενος για εμένα, αλλά περισσότερο για τον σύλλογο, γιατί ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ. Ακόμα πιο ευχαριστημένος είμαι για τους φιλάθλους μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι για να έρθουν εδώ και να μας υποστηρίξουν μέχρι τέλους. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πιστεύω πως τους δώσαμε μία μεγάλη χαρά».

Χα.Π.