Ο Παναθηναϊκός καλείται απόψε (20:30, Cosmote Sport 1) να ξεπεράσει τον «σκόπελο» του Άρη, στο μεταξύ τους νοκ-άουτ ματς για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση για τους «4» της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πολύ καλά ότι οι Θεσσαλονικείς είναι μία επικίνδυνη ομάδα, η οποία μολονότι δεν έχει θέλξει με τις εμφανίσεις της την εφετινή σεζόν, αν υποτιμηθεί είναι ικανή να κάνει τη… ζημιά.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Ισπανός τεχνικός στο σχόλιό του στο MatchDay Mag του «τριφυλλιού», εν όψει του αποψινού παιχνιδιού επισήμανε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι κόντρα στους «κιτρινόμαυρους», καθώς, όπως υπογράμμισε, οι «πράσινοι» θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν τίτλους.

«Ο Άρης είναι μία καλή ομάδα με έναν έμπειρο προπονητή. Είναι ομάδα συμπαγής αμυντικά και σκληροτράχηλη, με παίκτες ικανούς, είτε για κατοχή, είτε για αντεπιθέσεις.

Έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι, στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, καθώς ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα για να φτάσουμε στην πρόκριση.

Σε αυτά τα ματς παίζει ρόλο η νοοτροπία και πρέπει να μπούμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Είμαστε μία ομάδα που επιθυμεί να φτάσει μέχρι το τέλος, να διεκδικήσει τίτλους.

Το ξέρουμε πως, για να βρεθούμε εκεί που θέλουμε, θα αντιμετωπίσουμε καλές ομάδες και είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενίτεθ.