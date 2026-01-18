Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ. Ο Ισπανός στάθηκε στην έλλειψη πνευματικής αντίδρασης από την ομάδα του.

«Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι. Κάναμε ένα καλό και ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο ημίχρονο τίποτα δεν πήγε καλά, ειδικά μετά το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε. Χάνεις πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή σου, κόβονται τα πόδια σου μετά το δεύτερο γκολ και ήρθε γρήγορα και το τρίτο.

Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό, δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε και δεν ήμασταν σωστοί σε πνευματικό επίπεδο. Είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε για τα παιχνίδια που έρχονται», ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός.