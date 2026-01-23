Την ικανοποίησή του για την αντίδραση της ομάδας του, μετά το εύστοχο πέναλτι της Φερεντσβάρος, εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του, μετά τον ισόπαλο αγώνα (1-1) στη Βουδαπέστη, τονίζοντας ότι η ομάδα του προκρίθηκε γιατί οι παίκτες του τα έδωσαν όλα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote ΤV:

«Προκριθήκαμε γιατί οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα, παίζαμε με μια καλή ομάδα και πραγματικά τα έδωσαν όλα.

Η ομάδα τα πήγε αρκετά καλά, στο α’ ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία του Πελίστρι, στο β΄ ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, είχαμε 2 καλές φάσεις, μετά είχαμε την άτυχη στιγμή του πέναλτι αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση οι παίκτες αντέδρασαν και καταφέραμε και φτάσαμε τουλάχιστον στην ισοπαλία.

Ελπίζω η ισοπαλία αυτή να βοηθήσει πολύ στη συνέχεια. Το αξίζουν οι παίκτες μου. Δούλεξαν σκληρά όλοι οι παίκτες και είχαν σωστή νοοτροπία. Είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι ποδοσφαιριστές, να εμπνευστούν από αυτό και να συνεχίσουν και αν το κάνουν αυτό θα κερδίσουμε πολλούς αγώνες ακόμη».