Ο Ράφα Mπενίτεθ παραχώρησε δηλώσεις στο Matchday Mag του Παναθηναϊκού, πριν από τον αγώνα με τον ΟΦΗ, για την εξ’ αναβολής αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 1η αγωνιστική της Super League (4/3, 18:00).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Απ. Νικολαΐδης», με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την ευκαιρία να ξεπεράσει τον Λεβαδειακό στην 4η θέση της βαθμολογίας, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα έναντι της ομάδας των «Βοιωτών», για την ομάδα που θα τερματίσει στην 4η θέση της κανονικής διάρκεια τους πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή της συμμετοχή την επόμενη σεζόν.

Ο έμπειρος προπονητής μίλησε για το πλάνο της ομάδα που έφερε τη νίκη με τον Άρη, τονίζοντας πως η ομάδα θα παραταχθεί το ίδιο συγκεντρωμένη στον στόχο, ώστε να φύγει με τη νίκη από ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος, ενώ χαρακτήρισε δύσκολο το εμπόδιο των Κρητικών, που προέρχονται από τη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ.

