Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 2-0 ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι οι «πράσινοι» θα κινηθούν στη μεταγραφική αγορά για να πάρει ότι καλύτερο μπορεί.

Αναφορικά με το ματς ο Ισπανός είπε ότι «έκανε τη διαφορά το δεύτερο γκολ».

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου:

«Πρέπει να αναλύσουμε πότε θα γυρίσουν οι τραυματίες, ο Πελίστρι, ο Σάντσες και ο Κυριακόπουλος, αν γυρίσουν νωρίτερα τότε ίσως να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Όπως και να έχει πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο, ώστε να βελτιώσουμε την ομάδα», είπε και αναφέρθηκε στην εικόνα του Παναθηναϊκού:

«Στο πρώτο μέρος η ομάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστική. Το δεύτερο γκολ για εμένα έκανε τη διαφορά. Μετά το δεύτερο γκολ έπρεπε να ανοιχτούμε, ο αντίπαλος βρήκε χώρους με παίκτες που ήταν ικανοί στο ένας εναντίον ενός και δυσκολευτήκαμε να τους ακολουθήσουμε».

Για τους άμεσους ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού και τον στόχο της ομάδας σημείωσε: «Όταν έβλεπα την ομάδα πριν έρθω, ξέραμε ότι υπάρχει απόσταση. Για αυτό ήρθαμε εδώ. Το κενό δεν είναι εύκολο να καλυφθεί με συνεχόμενα παιχνίδια και τραυματισμούς. Η απόσταση αυτή ακόμη υπάρχει. Πρέπει να βελτιωνόμαστε με τους παίκτες που έχουμε. Μετά να φέρουμε νέους παίκτες που να μας φέρουν κάτι καινούργιο. Οι συζητήσεις μας με τη διοίκηση και τον πρόεδρο είναι για αυτό και θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το καλύτερο τον Ιανουάριο. Υπάρχουν καλές ομάδες, είμαι συγκεντρωμένος στη δική μου ομάδα».