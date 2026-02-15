Μετά το 1-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με την ΑΕΛ ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τους λόγους που έφεραν στον Παναθηναϊκό απώλεια δύο βαθμών.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Ισπανός τεχνικος επισήμανε ότι το «τριφύλλι» πρέπει να είναι καλύτερο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, τελειώνοντας πιο αποτελεσματικά τις φάσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Στο α’ ημίχρονο προσπαθήσαμε αλλά δεν είχαμε ευκαιρίες. Στο β’ ήμασταν σαφώς καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι που είχε πολλές καθυστερήσεις. Δεχθήκαμε γκολ στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου από μια αντεπίθεση, προσπαθήσαμε, βάλαμε το γκολ της ισοφάρισης αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επιθετικό τρίτο, το δικό μας, δηλαδή στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου ώστε να μην του επιτρέπουμε να βγάζει αυτές τις αντεπιθέσεις. Είναι λογικό όταν είσαι συνέχεια στο μισό του αντιπάλου κάποιες φορές θα βρεθείς εκτεθειμένος. Δεν είναι θέμα παικτών. Μπορεί να υπήρχε η αίσθηση ότι βγάζουμε κάποιες επικίνδυνες αντεπιθέσεις, το θέμα είναι να τελειώνουμε τις φάσεις που έχουμε μπροστά. Είχαμε και τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν ήταν διαθέσιμοι. Ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ήταν σήμερα οπότε ήταν ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων».