Ο τεχνικός των «πρασίνων» Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ, την αντίδραση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του, «γυρίζοντας» το ματς, αλλά και τα ατομικά λάθη που στοίχισαν τελικά στην ομάδα του.

Ο Ισπανός προπονητής στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, τόνισε ότι η ΑΕΚ στο διάστημα της υπεροχής της δεν είχε φάσεις και σχολίασε την βελτίωση του συνόλου στην φυσική κατάσταση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου

Ερ: Το ματς χωρίζεται σε 2 σκέλη, στην αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο 0-2 και στα ατομικά λάθη που οδήγησαν τελικά την ήττα. Στην δική σας ζυγαριά είναι πιο σημαντικό το θετικό κομμάτι ή το αρνητικό;

Απ: «Θα μπορούσα να χωρίσω το ματς και σε ένα άλλο κομμάτι. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε καλύτερη κυκλοφορία, χωρίς όμως καθαρές φάσεις. Μόνοι μας τους δώσαμε την ευκαιρία στο πρώτο γκολ, μετά χάσαμε πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα έβγαλε πολύ καλή αντίδραση μετά την κόκκινη. Έδειξε χαρακτήρα, γύρισε το παιχνίδι. Τα ατομικά λάθη στοίχισαν πάρα πολύ. Κάπως έτσι κύλησε το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι».

Ερ: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών κι αυτό κρίνει πολλές φορές το αποτέλεσμα. Σας προβληματίζει αυτό περισσότερο από το ότι η ομάδα έχει χάσει έδαφος στην «μάχη» του τίτλου; Κι αν ναι, σας δημιουργεί σκέψεις και ενόψει της μεταγραφικής περιόδου που έρχεται;

Απ: «Είπαμε ότι είμαστε στην αρχή του πρότζεκτ και θα χρειαστούμε χρόνο. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τον Ιανουάριο. Είπα βέβαια ότι θέλουμε να ανταγωνιστούμε όσο περισσότερο γίνεται και μέχρι στιγμής είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Κάποια λάθη όμως έχουν στοιχίσει πολύ και ίσως έχουν κάνει αυτή την διαφορά στην κατάταξη. Ο Ιανουάριος είναι ακόμα μακριά. Ο στόχος μας είναι να διορθώσουμε τα λάθη, να βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τους παίκτες που έχουμε και όταν έρθει ο Ιανουάριος θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαι ο πρώτος που είμαι θυμωμένος και απογοητευμένος από το πώς ήρθε αυτή η ήττα. Πρέπει να μοιραστούμε όμως την ευθύνη, δεν θα κάνει καλό στην ομάδα να δείξουμε κάποιους ποδοσφαιριστές. Πρέπει όλοι μαζί να διορθώσουμε την κατάσταση και να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον».

Ερ: Ήταν τακτική επιλογή να μην πιέσετε σήμερα από το ξεκίνημα όπως στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ή είναι κάτι που προέκυψε μέσα από το ίδιο το παιχνίδι;

Απ: «Κάποιες φορές πρέπει να δίνεις τα εύσημα στον αντίπαλο. Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, είχε καλή κυκλοφορία, έχει παίκτες στο κέντρο που μπορούν να κυκλοφορήσουν καλά την μπάλα και να έχουν μεγάλη κινητικότητα. Αυτό ήταν που μας δυσκόλεψε αρκετά στην πίεση που θέλαμε να εφαρμόσουμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος αντιδράσαμε καλά και σκοράραμε και με λιγότερο παίκτη. Η ΑΕΚ είχε την μπάλα στα πόδια αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Είναι κρίμα που χρειάστηκε να μείνουμε με 10 παίκτες για να βγάλουμε χαρακτήρα, να κάνουμε φάσεις και να φτάσουμε πολύ κοντά στο να πάρουμε κάτι από αυτόν τον αγώνα».

Ερ: Μετά το 60′ ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται μετά την διακοπή καλός, ενώ ήταν το αδύνατο σημείο του. Το δουλέψατε αυτό στην διακοπή; Ακολουθεί κι ένα ματς Κυπέλλου τώρα, σας προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα;

Απ: «Είναι αλήθεια ότι δουλεύουμε σκληρά για να τα βελτιώσουμε όλα. Ένα από αυτά είναι η φυσική κατάσταση, που την έχουμε καλυτερεύσει. Για να το συνδέσω και με το ματς του Κυπέλλου, σε τέτοια ματς γίνεται ένα ροτέισον. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να φέρεις όλους τους παίκτες στο ίδιο επίπεδο. Θα είναι δύσκολο, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν έχεις τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Όταν νικάμε όλα πάνε καλά, όταν έρχονται δύσκολες στιγμές όπως τώρα, φαίνεται ότι αυτό μπορεί και να μην λειτουργεί. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές και νομίζω μέχρι τώρα το έχουμε κάνει σε καλό βαθμό».