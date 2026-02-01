Ο Ράφα Μενίτεθ, παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-0, για την 19η αγωνιστική της Super League.

Ο Ισπανός προπονητής στάθηκε στην κόκκινη κάρτα που δέχτηκε η ομάδα των Βορείων προαστίων, καθώς το αριθμητικό πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού απλοποίησε σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση για τους ποδοσφαιριστές του, όπως δήλωσε.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για το ντεμπούτο του Σαντίνο Αντίνο και του Σωτήρη Κοντούρη με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, με τον ίδιο να σχολιάζει την προσπάθεια των δύο ποδοσφαιριστών και τη σημασία των επιλογών για τον προπονητή στην άκρη του πάγκου.

