Παιχνίδι-κλειδί τόσο για την ευρωπαϊκή πορεία όσο και για την εξέλιξη του νέου πρότζεκτ χαρακτήρισε ο Ράφα Μπενίτεθ την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πλζεν στην Τσεχία.

Ο Ισπανός προπονητής τόνισε ότι οι «πράσινοι» χρειάζονται χρόνο για να αλλάξουν πράγματα, υπογράμμισε πως το ματς μοιάζει με «τελικό» και σημείωσε ότι μια πιθανή πρόκριση στους «16» του Europa League θα δώσει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν.

«Έχουμε έναν ‘τελικό’. Θα κάνουμε τα πάντα. Είμαι αισιόδοξος και ρεαλιστής», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τέτοια παιχνίδια κρίνονται συχνά από τις ατομικές ενέργειες και την προσωπικότητα των παικτών.

Ο Μπενίτεθ στάθηκε στη βελτίωση της εικόνας στα τελευταία παιχνίδια και στην αυξανόμενη αυτοπεποίθηση της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των τραυματισμών, τονίζοντας πως δεν αποτελούν δικαιολογία, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει τη διαχείριση. «Θέλω μικρό και ποιοτικό ρόστερ. Αύριο (σ.σ.: Πέμπτη) θα πάμε με έντεκα υγιείς παίκτες για να κερδίσουμε», υπογράμμισε.

