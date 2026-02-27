Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με επική πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι το ταξίδι του στη φάση των «32» του Europa League και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο τεστ των «16». Αντίπαλός του η Ρεάλ Μπέτις, ένας σύλλογος με ιστορία πάνω από έναν αιώνα, γεμάτος ευρωπαϊκή εμπειρία και επιθετικό ταλέντο.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην Ισπανία, στο «Estadio La Cartuja»,καθώς η φυσική έδρα των Βερδιμπλάνκος, το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», βρίσκεται υπό ανακαίνιση.

Για τον Παναθηναϊκό, αυτή η μονομαχία έχει ιστορικό χαρακτήρα καθώς είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες συναντώνται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί την πρόκληση να αντιμετωπίσει έναν σύλλογο με σταθερή παρουσία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

