Το πόσο ευεργετική ήταν για τον Αλμπάν Λαφόν η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ανέλυσε η γαλλική ιστοσελίδα «Butfootballclub» που εξειδικεύεται στο ρεπορτάζ της Ναντ, αναφέροντας πως ο γαλλικός σύλλογος «κατέστρεψε» τον 27χρονο γκολκίπερ, ο οποίος «αναγεννήθηκε» στην Ελλάδα και στους «πράσινους».

Το δημοσίευμα φιλοξενεί μαρτυρίες κοντινών του ανθρώπων, επισημαίνοντας πως ο Λαφόν αντιμετώπισε άσχημες συνθήκες που έβλαψαν την εικόνα και την καριέρα του στον γαλλικό σύλλογο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα για τον Λαφόν και τον Παναθηναϊκό:

«Αντιμέτωπος με την αντίδραση των οπαδών μετά τα καταστροφικά πρώτα αποτελέσματα, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να απολύσει τον προπονητή Ρουί Βιτόρια. Ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε και χρησιμοποίησε τον Λαφόν, έχοντας δύο νίκες στο πρωτάθλημα στο ενεργητικό του.

Η ηρεμία επέστρεψε και ο παίκτης, που εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με την Ναντ, αρχίζει να προσαρμόζεται κάνοντας μία επανεκκίνηση. Ωστόσο, ένας στενός φίλος εξηγεί ότι οι προορισμοί είναι ο ένας μετά τον άλλο και ότι αντιμετωπίζει συστηματικά την αστάθεια.

Είναι το ίδιο πράγμα που αντιμετώπισε ο Αλμπάν από το ντεμπούτο του, από την Τουλούζ, στη Ναντ, μέσω της Φιορεντίνα: κοινωνικά προβλήματα μεταξύ της διοίκησης και των οπαδών, πολύ συχνές αλλαγές προπονητών, περίπλοκες προπονήσεις και ως εκ τούτου, κακώς προσαρμοσμένη προπόνηση στο επαγγελματικό επίπεδο.

Επί του παρόντος, στον Παναθηναϊκό, ένας προσωρινός προπονητής έχει αναλάβει την ομάδα και τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Αυτός ο στενός φίλος δεν λυπόταν την Ναντ η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, “έχει πληγώσει πολύ τον Αλμπάν, καταστρέφοντας την εικόνα του και μέρος της καριέρας του”».