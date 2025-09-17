Στις 19:45 (MEGA – Cosmote Sport 2) θα αρχίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Πάφο, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες, στην επιστροφή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά από τέσσερα χρόνια, φιλοδοξούν να κάνουν «ποδαρικό» με το… δεξί απέναντι στην κυπριακή ομάδα, η οποία πάντως στα προκριματικά έδειξε τα… δόντια της και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Ο βελτιωμένος συντελεστής της UEFA εξασφάλισε στον Ολυμπιακό ένα απευθείας εισιτήριο για το Champions League μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Super League το 2024-25, σηματοδοτώντας την πρώτη του αυτόματη πρόκριση μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.

Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να «κουβαλά» τιμωρία από τον περυσινό αγώνα με την Μπόντο Γκλιμτ ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια.

O Mεντιλίμπαρ έδωσε φανέλα βασικού στον Ροντινέι, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε ρόλο δεξιού μπακ, με τον Ορτέγκα να είναι στο άλλο άκρο και τους Ρέτσο και Πιρόλο να συνθέτουν το δίδυμο της άμυνας.

Στα χαφ θα ξεκινήσουν οι Έσε και Γκαρθία, στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα βρίσκονται οι Ποντένσε και Στρεφέτσα, με τον Τσικίνιο να είναι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ελ Κααμπί.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί

Πάφος: Μιχαήλ, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίς, Γκόλνταρ, Κορέια, Πέπε, Σούνγιτς, Ντράγκομιρ, Μπρούνο, Ζάζα, Ντιμάτα