Στις εγκαταστάσεις του υπό ανέγερση γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Κωστής Χατζηδάκης, με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να επιθεωρεί πρόοδο των εργασιών, εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, τη βεβαιότητά του ότι το νέο «σπίτι» του «τριφυλλιού» θα είναι έτοιμο το επόμενο καλοκαίρι.

«Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό το πρωτάθλημα 2027-28» ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο της πράσινης ΠΑΕ, Λεωνίδα Μπουτσικάρη.

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