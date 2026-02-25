Ο προπονητής της Βικτόρια Πλζεν, Μάρτιν Χίσκι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνας-ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό (26/2, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) για τα play off του Europa League. Όπως τόνισε είναι τιμή για τον ίδιο το γεγονός πως θα αντιμετωπίσει τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσει να περιορίσει η τσεχική ομάδα τον Ανδρέα Τεττέη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χίσκι στη συνέντευξη Τύπου:

-Για την απουσία του Ντόσκι:

«Έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ και πιστεύω ότι θα έχουμε μια ανταγωνιστική ενδεκάδα. Θα έχουμε μια αξιόλογη ενδεκάδα. Χρειάζονται όλους τους παίκτες. Στην Αθήνα οι αλλαγές μας έδωσαν πολλές λύσεις στο ίδιο παιχνίδι και τώρα».

-Για τη μάχη της σκακιέρας μεταξύ των δύο προπονητών:

«Δεν είναι ένα ματς μεταξύ δύο προπονητών. Είναι ευχάριστο που ο Μπενίτεθ είπε ότι είναι δύο ισοδύναμες ομάδες. Είναι τιμή να παίζω εναντίον ενός τόσο διάσημου προπονητή».

-Για τον Ανδρέα Τεττέη και πώς θα τον αντιμετωπίσει:

«Είναι ένας key player για τον Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι εναντίον του. Δεν πρέπει να παίζεις πολύ κοντά του. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τον αντιμετωπίσουμε σωστά».

-Για το πώς περιμένει να παίξει η ομάδα:

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί και να βρούμε γκολ. Ο Ντόσκι είναι ένας πολύ καλός παίκτης στην άμυνα, οπότε θα πρέπει να κάνουμε τη σωστή επιλογή».

Τους παίκτες της Πλζεν εκπροσώπησε ο μέσος της ομάδας Τσερβ, τονίζοντας σε ερώτηση για το αν έχουν προπονηθεί οι Τσέχοι στα πέναλτι: «Έχουμε προπονηθεί στα πέναλτι. Φυσικά θέλουμε να προκριθούμε στα 90 λεπτά αλλά ξέρουμε ότι μπορεί να εκτελέσουμε πέναλτι».