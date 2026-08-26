Ο προπονητής της Χράντετς Κράλοβε, έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου πριν από το αυριανό παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό (27/8, 20:00), για τα play-offs του UEFA Conference League.

Εν όψει του επαναληπτικού αγώνα, ο προπονητής της Χράντετς Κράλοβε, Νταβίντ Χόρες, τόνισε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού αφήνει ανοιχτά όλα τα σενάρια για την πρόκριση, ωστόσο επεσήμανε την ανάγκη για αγωνιστική βελτίωση της ομάδας του. Ξεκαθάρισε ότι στόχος τους αυτή τη φορά είναι να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό στο γήπεδο και να διεκδικήσουν ενεργά τη νίκη, αντί να περιοριστούν σε μια παθητική, αμυντική στάση.

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