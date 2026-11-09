Χωρίς τον Σαντίνο Αντίνο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο ματς με τον Ατρόμητο για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Αργεντινός μέσος δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος και έφτασε τις τρεις.

Έτσι, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» επέλεξαν ο 21 ετών άσος να εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του στη συνάντηση με τον Ατρόμητο που θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου (17:00) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.