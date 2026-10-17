Ο Ετιέν Καμαρά έχει συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσει την ποινή μίας αγωνιστικής κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τους Αρκάδες στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος με πρωινή προπόνηση το Σάββατο (17/10). Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε αποστολή και σ’ αυτή συμπεριέλαβε 24 ποδοσφαιριστές.

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