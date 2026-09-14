Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει την υποστήριξη των φιλάθλων του στο ματς πρωταθλήματος της επόμενης Κυριακής (20/9, 19:30) με την Καλαμάτα που θα διεξαχθεί στη Νεάπολη.

Οι «πράσινοι» ζήτησαν εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους στο συγκεκριμένο ματς, ωστόσο η απάντηση των ανθρώπων της «μαύρης θύελλας» ήταν αρνητική, καθώς επικαλέστηκαν σύμβαση που έχουν υπογράψει με το Δήμο Νίκαιας, βάσει της οποίας δεν θα δίνονται εισιτήρια σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το «τριφύλλι» θα παλέψει χωρίς την βοήθεια του κόσμου του για το «διπλό» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League, αποτέλεσμα που θα επιτρέψει στο συγκρότημα του Τζέικομπ Νίστρουπ να διατηρήσει το απόλυτο της συγκομιδής στο πρωτάθλημα.