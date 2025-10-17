Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Οριστικά νοκ-άουτ από το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Άρη, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/10, 19:30, Novasports Prime) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 7η αγωνιστική της Super League, τέθηκαν τόσο ο Φακούντο Πελίστρι όσο και ο Ρενάτο Σάντσες.

Οι δύο παίκτες του «τριφυλλιού» και την Παρασκευή αρκέστηκαν σε ατομικό πρόγραμμα και ως τούτου δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Χρήστου Κόντη στο ματς με τους Θεσσαλονικείς.

Εκτός παραμένει και ο Ντέσερς, ο οποίος έκανε θεραπεία.

Στη σημερινή προπόνηση οι παίκτες των «πρασίνων» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και εξάσκηση στις στατικές φάσεις ενώ ολοκλήρωσαν με τελειώματα.