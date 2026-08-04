Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη (4/8) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει της πρώτης αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο (5/8, 21.30, ΣΚΑΪ) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει στα πλάνα του τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση που τον οδήγησε σε εισαγωγή στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους κι επιπλέον ιατρικό έλεγχο.

Εκτός έχουν μείνει ακόμη ο ανέτοιμος Βίκτορ Κρίστιανσεν κι ο Παύλος Παντελίδης ο οποίος υπέστη κάταγμα περόνης κι έκανε επέμβαση την περασμένη Παρασκευή (31/7). Στον αντίποδα, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά φέτος ο 22χρονος Γιώργος Κυριόπουλος που επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω ρήξης χιαστού.

Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη 21μελή λίστα της αποστολής, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.