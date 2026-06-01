Ο Παναθηναϊκός αναζητάει στόπερ με ηγετικά χαρακτηριστικά για να αναβαθμίσει το κέντρο της άμυνάς του εν όψει της επόμενης σεζόν και τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν το όνομα του διεθνούς Δανού κεντρικού αμυντικού της Μπαρτσελόνα, Αντρέας Κρίστενσεν.

Ο 30χρονος στόπερ έχασε, λόγω τραυματισμού, το δεύτερο μισό της τελευταίας σεζόν και αναμένεται να αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα». Η καταλανική «Sport» αναφέρει σε δημοσίευμά της πως ο Παναθηναϊκός πιέζει πολύ για την περίπτωσή του μέσω του νέου προπονητή του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Αναλυτικά στο δημοσίευμα της «Sport»:

«Τις τελευταίες ημέρες, πάντως, εμφανίστηκε ακόμη ένας υποψήφιος προορισμός, αρκετά πιο ιδιαίτερος. Στην Ελλάδα γίνεται λόγος για σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα. Οι “πράσινοι” φέρονται να εξετάζουν με ιδιαίτερη θέρμη την περίπτωσή του, καθώς το αγωνιστικό του προφίλ αρέσει πολύ στη διοίκηση και κυρίως στον νέο προπονητή της ομάδας.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ θα αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν μετά την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης υπέγραψε με το “τριφύλλι” στα τέλη Μαΐου και γνωρίζει πολύ καλά τον συμπατριώτη του.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ελλάδα, ο Νίστρουπ αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της προσπάθειας για την απόκτηση του Κρίστενσεν και το σημαντικότερο «όπλο» για να τον πείσει να μετακομίσει στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, ακόμη κι αν ο Δανός μείνει ελεύθερος σε περίπτωση που απορρίψει την πρόταση ανανέωσης της Μπαρτσελόνα. Οι προτάσεις από την Αγγλία και την Ιταλία είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και του προσφέρουν τη δυνατότητα να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο.

Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους. Στα 30 του χρόνια και χωρίς προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την αξία του, ο Κρίστενσεν καλείται να σταθμίσει προσεκτικά ποια επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά του».