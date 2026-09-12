Την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς του εξετάζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Οι επαφές ανάμεσα στους δύο συλλόγους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επέλθει οριστική συμφωνία. Στον Παναθηναϊκό όμως, επικρατεί αισιοδοξία πως οι διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγηθούν σε θετική κατάληξη και πως οι προσεχείς ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την αίσια έκβαση της υπόθεσης.

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