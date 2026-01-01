Σε επαφές με τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Την είδηση αποκάλυψε τις προηγούμενες ημέρες η ισπανική «As», που ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός είναι μεταξύ των ομάδων που έχουν ενδιαφερθεί για τον 20χρονο εξτρέμ, ο οποίος είναι διεθνής με την U20 της Αργεντινής.

Σύμφωνα με το «ΑΠΕ-ΜΠΕ» οι «πράσινοι» έχουν ήδη κάνει σοβαρές συζητήσεις τόσο με τη Γοδόι Κρουζ, όσο και με την πλευρά του παίκτη και τρέχουν να κλείσουν τον ποδοσφαιριστή για να ενισχύσουν τη θέση του αριστερού εξτρέμ.

Ο Αργεντινός, ο οποίος απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου και άλλαξε προ ημερών μανατζερική «στέγη». Πλέον ανήκει στην «Roc Nation», που έχει έδρα τη Βραζιλία και έχει στο πελατολόγιό της παίκτες όπως ο Βινίσιους Τζούνιορ κι ο Έντρικ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Αργεντινή είχε 6 γκολ και 3 ασίστ σε 30 αγώνες.

Οι νέοι εκπρόσωποι του Αντίνο, «πάγωσαν» τις συζητήσεις της Γοδόι Κρουζ με τη Ρίβερ Πλέιτ, πουπου προσέφερε 5 εκατ. δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του, θέλοντας να φέρουν από νωρίς τον πελάτη τους στην Ευρώπη, σε μία ομάδα που θα αποτελέσει «σκαλοπάτι» για την είσοδό του στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Με αυτό το σκεπτικό έχουν μιλήσει με την ιταλική Κόμο του Φάμπρεγας, είχαν μία διερευνητική κουβέντα με τον Ολυμπιακό, ενώ έχουν αρκετά προχωρημένες επαφές με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φέρεται να έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του για να «κλείσει» ένα απ’ τα πλέον υποσχόμενα ταλέντα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ έντονα πλέον στη μεταγραφική αγορά, έχοντας επικεντρωθεί και στις θέσεις του κεντρικού χαφ («8αριού»), του αριστερού μπακ και του τερματοφύλακα.

Ήδη μετρά τις δύο πρώτες προσθήκες, με την ενσωμάτωση των Ανδρέα Τεττέη και Σωτήρη Κοντούρη.