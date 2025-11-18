Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Χρήστος Μανδάς, μετά την έλευση του Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο, έχει χάσει τα γάντια του βασικού στον σύλλογο της Ρώμης και έχει ζητήσει από τη διοίκηση των Ιταλών να τον πουλήσει, για να πάει σε ομάδα που θα παίζει.

Σύμφωνα με την «Corriere dello Sport» ενδιαφέρον για τον διεθνή τερματοφύλακα έχει δείξει και ο Παναθηναϊκός, με τον πρώην γκολκίπερ του ΟΦΗ όμως να μην επιθυμεί τον επαναπατρισμό του.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς ο Μανδάς περιμένει προτάσεις από Premier League και La Liga, καθώς κι άλλα μεγάλα πρωταθλήματα.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται πως η Γουλβς εξακολουθεί να βρίσκεται δυναμικά στο «κάδρο» για τον Μανδά, ενώ στο παιχνίδι φαίνεται πως μπαίνει και η Χετάφε από την Ισπανία.

Ωστόσο, η αξία του Έλληνα τερματοφύλακα έχει πλέον πέσει αισθητά. Τα 20 εκατ. ευρώ που ζητούσε η Λάτσιο πριν από λίγο καιρό έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό – ίσως και ακόμη περισσότερο – λόγω του παραγκωνισμού του από τον σύλλογο της «Αιώνιας Πόλης».

Ο Μανδάς υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029, με τις αποδοχές του να φτάνουν απο τις 200 χιλιάδες ευρώ, στις 800 χιλιάδες ετησίως.

Αυτή ήταν η επιβράβευση της διοίκησης της ιταλικής ομάδας στο πρόσωπο του, καθώς με τις εμφανίσεις του έδειξε ότι μπορεί να είναι μια αξιόπιστη λύση κάτω από τα δοκάρια, αλλά ο τεχνικός των «λατσιάλι», Μαουρίσιο Σάρι, προτιμά τον Ιβάν Προβεντέλ για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.