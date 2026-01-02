Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία οι «πράσινοι» συμφώνησαν για την παραχώρηση του Τετέ στην Γκρέμιο, η οποία κατέθεσε μια προσφορά ύψους 6,5 εκατ. ευρώ!

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει απ’ τους «πράσινους» και να συνεχίσει την καριέρα του στην Γκρέμιο, την ομάδα δηλαδή που ξεκίνησε την καριέρα του.

Την ίδια ώρα υπάρχει επίσημη πρόταση κι από άλλη ομάδα του εξωτερικού για τον Τετέ και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα οριστικοποιηθεί το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μάνατζερ του 25χρονου εξτρέμ, Πάμπλο Μπουένο, διαπραγματεύεται με το «τριφύλλι» προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στους «πράσινους».

Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός είχε διαψεύσει το θέμα με τον Τετέ, διατρανώνοντας ότι ο παίκτης είναι βασικό στέλεχος της ομάδας και δεν πρόκειται να παραχωρηθεί.