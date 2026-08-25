Στον Παναθηναϊκό το βλέμμα είναι στραμμένο στη Χράντετς Κράλοβε καθώς η μεταξύ τους αναμέτρηση μπορεί να καθορίσει τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας, όμως δεν είναι αποκλειστικά εκεί, καθώς ο μεταγραφικός σχεδιασμός του περνάει σε κρίσιμο στάδιο.

Η πώληση του Άνταμ Τσέριν αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα ταμεία του συλλόγου και παράλληλα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ακόμη δύο χαφ.

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