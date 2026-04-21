Ένα σημαντικό βήμα για την αστική αναγέννηση της Αθήνας ολοκληρώθηκε, καθώς ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην απαλλοτρίωση έκτασης 85.670,54 τ.μ. στην περιοχή του Ελαιώνα, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου και την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών με κορωνίδα το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού σε μια περιοχή που για δεκαετίες παρέμενε υποβαθμισμένη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ιστορική, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη αστική απαλλοτρίωση που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα. Όπως σημείωσε, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, σηματοδοτώντας μια αποφασιστική αλλαγή ρυθμού στην υλοποίηση μεγάλων έργων.

