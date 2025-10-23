Ο Χάρης Δούκας, ως Δήμαρχος Αθηνών, μίλησε στο Prodexpo 2025 και σχολίασε όσα εκτυλίσσονται στην περιοχή του Βοτανικού με το κομμάτι της Διπλής Ανάπλασης και την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

«Η Διπλή Ανάπλαση προχωράει εξαιρετικά καλά. Στη μία πλευρά του γηπέδου χτίζεται ο πρώτος όροφος», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως σε ό,τι αφορά στα έργα που έχουν να κάνουν με την αισθητική της περιοχής, όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Για το γήπεδο που περιμένει πώς και πώς ολόκληρος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού και ο κόσμος του, απάντησε:

«Πλέον το μόνο ερώτημα δεν είναι είναι το αν θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις αλλά το πότε».

Επιπλέον, ξεκαθάρισε πως η όποια συζήτηση για κατεδάφιση της ιστορικής έδρας του «τριφυλλιού», στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα γίνει μόνο όταν το νέο γήπεδο παραδοθεί στον σύλλογο…

