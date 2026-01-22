Με φόντο την επικείμενη ανακοίνωση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι κρατώντας ανοιχτό και το δύσκολο, αλλά άκρως ενδιαφέρον, κεφάλαιο του Άντριαν Γιάγκουσιτς.

Ο 20χρονος αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός της Σλόβαν Μπέλουπο βρίσκεται εδώ και καιρό στο «ραντάρ» των ανθρώπων του συλλόγου, με τα φετινά του νούμερα (8 γκολ και 6 ασίστ σε 20 συμμετοχές) να δικαιολογούν το έντονο ενδιαφέρον των «πρασίνων» γι΄αυτόν. Αγωνίζεται τόσο πίσω από τον φορ, όσο και στα άκρα, προσφέροντας ευελιξία και δημιουργία, στοιχεία που ο Παναθηναϊκός αναζητά απεγνωσμένα.

Η υπόθεση, ωστόσο, μόνο απλή δεν είναι. Οι «σειρήνες» από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη Λειψία να φέρεται ως μία από τις πιο ζεστές περιπτώσεις, ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας. Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» επιχειρούν να παίξουν το χαρτί που τους βγήκε και στην περίπτωση Αντίνο: άμεση επικοινωνία με τον παίκτη και ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο.

