Νέο δημοσίευμα εμπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον Λούκας Μπεράλντο, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί για πρώτη φορά με το «τριφύλλι» τις τελευταίες ημέρες της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Sport.fr, οι «πράσινοι» είναι μεταξύ των πιθανών προορισμών για τον Βραζιλιάνο διεθνή αμυντικό.

Ο 22χρονος στόπερ, αν και έχει ένα συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν, δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια του τεχνικού της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Λουίς Ενρίκε.

Έτσι, αναμένεται να αποχωρήσει ως δανεικός από τον σύλλογο, με το εν λόγω δημοσίευμα να τονίζει ότι ο παίκτης έχει προταθεί εκ νέου στον Παναθηναϊκό, καθώς θέλει χρόνο συμμετοχής προκειμένου να διεκδικήσει συμμετοχή στη «σελεσάο» για το Μουντιάλ 2026.

«Παρ’ όλα αυτά, η μεταγραφή παραμένει περίπλοκη, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν πρέπει πρώτα να βρει έναν αντικαταστάτη», επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Ο Μπεράλντο, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στη Σάο Πάολο και μεταγράφηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2024 για 20 εκατομμύρια ευρώ, έχει πραγματοποιήσει 47 εμφανίσεις και έχει πετύχει τρία γκολ για τον γαλλικό σύλλογο.

Ο νεαρός αμυντικός έχει συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2028.

Το Transfermarkt εκτιμά την αγοραία αξία του στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ενδιαφέρον για αυτόν έχουν δείξει και άλλοι σύλλογοι όπως η Γαλατασαράι και η Γιουβέντους.